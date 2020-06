VVD: Meer aandacht voor bestrijding exotische dieren en planten

De Haagse gemeenteraad en het stadsbestuur zou meer aandacht moeten hebben voor de bestrijding van exotische dieren en planten in Den Haag, dat bepleit VVD-raadslid Chris van der helm op de eerste dag van de Week van Invasieve Exoten. “Eigenlijk is het een plant of dier dat eigenlijk niet in Nederland thuishoort. Dus die uit een ander werelddeel komt en hier terecht is gekomen, in het wild leeft en bijvoorbeeld planten of dieren opeet of verdringt. Ze hebben vaak geen natuurlijke vijanden waardoor ze zich snel kunnen verspreiden en dat kan best wel schadelijke gevolgen hebben voor de Nederlandse natuur”, vertelt Chris in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Bijvoorbeeld de Amerikaanse rivierkreeft. Die heeft niet veel natuurlijke vijanden, kan zich snel voortplanten en eet alles. Wat je nu ziet is dat veel Haagse sloten en grachten leeggegeten zijn. Je ziet het ook in de duinen daar komen Amerikaanse stierslangen voor. Die eten daar eieren op, maar ook knaagdieren. En dan zie je dat onze Nederlandse vossen geen voedsel meer hebben.”

De Haagse VVD wil dat het stadsbestuur met een plan van aanpak komt. “Bij planten kan het makkelijker, die kun je goed wegsnoeien. Bij dieren is het lastiger. De rivierkreeft kunnen inwoners zelf vangen. Bij vogels is het al lastiger. Daarom hebben we als Haagse VVD gezegd ‘gemeente kom met een plan’. Laat ons zien hoe we dat kunnen aanpakken, samen met inwoners.”

Luister hier naar het gesprek met Chris van der Helm op Den Haag FM.