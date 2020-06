Wethouder Robert van Asten in Spuigasten over cultuursubsidies

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is wethouder Robert van Asten (D66) te gast.

Muzee in Scheveningen en Museum Bredius aan de Lange Vijverberg krijgen de komende jaren zeer waarschijnlijk toch geld van de gemeente Den Haag. Wethouder Van Asten wil de instellingen blijven financieren, ondanks een negatief advies van een commissie die de kwaliteit en levensvatbaarheid van subsidieaanvragers moet beoordelen. Voor muziekfestival Crossing Border lijkt het doek definitief te vallen.

Wel krijgen de instellingen veel minder geld dan ze hadden aangevraagd. De cultuurwethouder wil verder proberen het Zuiderparktheater open te houden. Daarvoor moet dan wel een andere organisatie dan de huidige verantwoordelijk worden. Dat schrijft de wethouder deze week aan de gemeenteraad. In Spuigasten licht Van Asten de keuzes toe.

Spuigasten

