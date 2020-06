Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk zoekt samenwerking in andere wijken

Als het gaat schemeren komen ze te voorschijn: de ratten in Moerwijk. “Ze lopen hier ’s avonds van de plantsoenen zo de straat over”, vertelt een buurtbewoner. “Sommige zijn zo groot als een kat, maar er zijn nu ook kleintjes bij”, zo wordt hij aangevuld. Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk vecht al jaren tegen de rattenoverlast en wil dat de gemeente nu eens echt tot actie overgaat. “Wij willen dat de afspraken nagekomen worden, de belangrijkste zijn handhaving en boetes uitdelen voor strooien en dumpen van voer en de gemeente moet snoeien zodat de ratten geen ruimte meer krijgen”, zo verklaart Conny Ligtvoet van de actiegroep aan Den Haag FM.

Wethouder Bredemeijer erkent dat het in sommige wijken een hardnekkig probleem is en dat de gemeente daarom inzet op voorlichting, educatie en handhaving. “Het grote probleem is dat mensen eten op straat gooien, met name brood”, aldus Bredemeijer. En de oplossing is volgens hem vrij eenvoudig: “zolang we geen afval en voedsel meer op straat gooien, zijn de ratten waarschijnlijk ook geen probleem meer”. Maar de actiegroep heeft wel een punt dat het probleem er is, zo stelt Bredemeijer. “Het is goed dat de actiegroep de verantwoordelijkheid neemt om de stad, de wijk schoon te houden, om elkaar er op aan te spreken en mij en de gemeente te wijzen op het leveren van een bijdrage”, aldus de wethouder.

Conny van de actiegroep heeft echter weinig vertrouwen in de aanpak van de gemeente. “Dit probleem speelt tegenwoordig in veel meer buurten” zo laat ze weten. “Wij zijn hier nu 2 jaar bezig en ik vind dat we met meer buurten moeten samenwerken en actievoeren, zodat we een vuist kunnen maken tegen de ratten”, besluit Conny strijdbaar.