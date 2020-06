Enkele honderden demonstranten bij Black Lives Matter-demonstratie

Enkele honderden mensen hebben zaterdagmiddag meegedaan aan een demonstratie van Black Lives Matter. Waren de eerdere demonstraties vooral een steunbetuiging aan Floyd en een oproep tegen racisme in het algemeen, de organisatie heeft voor zaterdag een concreet doel gesteld.

Het protest is gericht tegen een nieuwe wet die de regering in wil voeren die de politie ruimere bevoegdheden geeft om geweld te gebruiken. ‘Politiegeweld moet begrensd worden, niet nog vrijer gemaakt worden’, zo schrijft de organisatie.Veel mensen droegen mondkapjes en hielden zich over het algemeen aan de anderhalve meter afstand.

Black Lives Matter voert al bijna een maand actie. In heel de wereld gaan mensen de straat op om de dood van George Floyd te herdenken. De Amerikaan overleed in Minneapolis nadat een agent meer dan acht minuten op zijn keel zat. Waren de eerdere demonstraties vooral een steunbetuiging aan Floyd en een oproep tegen racisme in het algemeen, de organisatie heeft voor zaterdag een concreet doel gesteld. Het protest is gericht tegen een nieuwe wet die de regering in wil voeren die de politie ruimere bevoegdheden geeft om geweld te gebruiken.

Foto: Den Haag FM.