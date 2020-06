Gemeente betaalt per ongeluk bijna 300.000 euro coronasteun aan ondernemers

De gemeente Den Haag heeft per ongeluk bijna 300.000 euro aan coronasteun aan zzp’ers teveel overgemaakt. Het probleem is ontstaan doordat er dubbele betalingen aan de ondernemers hebben plaatsgevonden. Dat schrijft het Haagse college van burgemeester en wethouders zaterdag in een brief aan de gemeenteraad.

Afgelopen dinsdagavond maakte de gemeente in 2.036 gevallen geld over. Het ging om resterende bedragen aan ondernemers die een beroep hadden gedaan op de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Maar daarna zijn er voorschotten uitgekeerd, waardoor er in 192 gevallen sprake is geweest van een dubbele betaling. “Wij betreuren dit zeer”, luidt de verklaring van de gemeente.

De ambtenaren ontdekten de fout niet zelf, maar een oplettende ondernemer lichtte donderdag de gemeente in. De ondernemer constateerde dat de betaling onterecht was en heeft met de gemeente afgesproken het teveel betaalde bedrag terug te storten. Na deze melding heeft de gemeente de betalingen doorgelicht, om te ontdekken of het vaker fout was gegaan. Dat was dus in 191 andere gevallen ook zo. In totaal gaat het om een maximaal terug te vorderen bedrag van 285.037 euro. De gemeente verzoekt de ondernemers om de onterechte betaling terug te storten.

De ondernemers zijn zaterdag per mail geïnformeerd. Hierin heeft de gemeente allereerst excuses gemaakt voor deze fout. Vanaf maandag worden de ondernemers door ambtenaren gebeld om uit te leggen hoe zij dit bedrag kunnen terugstorten aan de gemeente. In het geval dat een ondernemer het onterechte bedrag niet kan terugstorten, omdat er bijvoorbeeld achterstallige facturen mee zijn betaald, dan wordt dit mogelijk verrekend met de volgende Tozo-aanvraag van deze ondernemer. Een andere optie is een betalingsregeling. “Door deze opties brengen wij ondernemers niet in onnodige problemen. Wij willen immers niet dat ondernemers gedupeerd worden door deze fout.”

In totaal heeft de gemeente zo’n 40 miljoen euro aan ruim 15.000 noodlijdende ondernemers verstrekt. Dit is nog niet het definitieve bedrag, al zijn de meeste voorschotten inmiddels wel verstrekt.

Door de coronacrisis verliezen veel ondernemers inkomsten. Het kabinet heeft daarom in maart een regeling voor drie maanden ingevoerd voor zelfstandig ondernemers met financiële problemen. Deze regeling is verlengd met vier maanden in een iets andere vorm. De nieuwe regeling is ingegaan in op 1 juni.