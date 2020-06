‘Goed plan’ ingediend om Eredivisie te starten met publiek

De KNVB heeft ‘een goed plan’ ingediend bij het kabinet om het nieuwe voetbalseizoen met publiek te starten. Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het landelijk Veiligheidsraad en burgemeester van Nijmegen, tegenover de Gelderlander.

In het plan valt te lezen dat publiek aanwezig kan zijn bij voetbalwedstrijden, mits de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt. De tribunes kunnen daardoor deels bezet zijn. “Anderhalve meter afstand houden in stadions is mogelijk. Er zijn dan geen volle tribunes, maar er kunnen wel duizenden mensen naar binnen. Dat scheelt financieel voor de clubs een slok op een borrel”, aldus Bruls.

Het kabinet moet het plan nog wel goedkeuren. Tot op heden zijn evenementen – en dus ook (oefen)wedstrijden – tot 1 september verboden. De hoop van de voetbalclubs is dat deze maatregel versoepeld wordt, zodat de voorbereiding op het nieuwe seizoen eerder gestart kan worden met spelen van oefenwedstrijden. Mogelijk kan dit al vanaf half juli.