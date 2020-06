Vrouw aangehouden voor spuiten hartjes op grond

De politie heeft vrijdagavond een 43-jarige vrouw aangehouden nadat ze 61 hartjes met verf op de grond had gespoten. De vrouw knalde met haar hoofd op de grond tijdens de aanhouding op het Zwarte Pad. De politie laat weten: “Conform de geldende procedures zal het handelen van de politieagenten intern getoetst worden.”

Een beveiliger die toezicht hield, zag de vrouw met een spuitbus lopen, waarmee ze om de zoveel meter fel oranje hartjes op de grond spoot. Hij besloot haar aan te spreken waarop de vrouw schreeuwend wegliep. Toen de politie ter plaatse kwam bleek er volgens agenten geen gesprek mogelijk. Hierop is zij aangehouden voor baldadigheid en voor het niet hebben van een ID-kaart. “De vrouw wilde zich aan haar aanhouding onttrekken en viel daarbij op de grond, waarbij zij flink haar hoofd stootte.”

Op de betonplaten onder aan het Zwarte Pad had de vrouw met fel oranje verf 61 hartjes gespoten direct over de corona instructielogo’s. Nadat de vrouw onder controle was, is zij overgebracht naar het politiebureau. De vrouw is na verhoor met twee bekeuringen weggestuurd.