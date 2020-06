Vrouw springt uit raam na mishandeling door vriend, arrestatieteam valt woning binnen

Een 22-jarige vrouw is vrijdagavond aan De Lannoystraat van driehoog uit het raam gesprongen om aan verdere mishandeling van haar vriend te ontkomen. De vrouw raakte gewond. Een arrestatieteam heeft de woning binnengevallen, maar de vriend was al verdwenen.

Rond 22.15 uur ontving de politie een melding van een mishandeling in een woning. Bij aankomst van de agenten riep een vrouw om hulp terwijl zij op driehoog uit het raam hing. Toen de agenten bij de woning aanbelden, deed de verdachte open. De verdachte wilde de agenten niet binnenlaten en heeft de deur dichtgegooid. De vrouw is in de tussentijd naar beneden gesprongen en met haar verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Kort na middernacht is het arrestatieteam erin geslaagd de voordeur te forceren en de woning binnen te gaan. De verdachte was niet meer in de woning. De politie doet onderzoek om te achterhalen wat er precies gebeurd is.