Zo ziet de beëdiging van burgemeester Jan van Zanen eruit

Op woensdag 1 juli wordt Jan van Zanen in een buitengewone raadsvergadering beëdigd als burgemeester van Den Haag. Ook neemt de gemeenteraad afscheid van waarnemend burgemeester Johan Remkes. Op 28 mei werd bekend dat de huidig burgemeester van Utrecht overstapt naar de Hofstad. De raadsvergadering begint om 19.00 uur in het Atrium van het stadhuis. De beëdiging is live te volgen via Den Haag FM (92.0 FM) en Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40).

Zonder coronamaatregelen is zo’n beëindiging altijd voor iedereen te bezoeken, maar nu zijn tijdens deze raadsvergadering maximaal 100 personen toegestaan in het stadhuis. De buitengewone raadsvergadering is live te volgen op Den Haag TV. In de raadsvergadering wordt Jan van Zanen door de commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, geïnstalleerd.

Jan van Zanen is nu burgemeester van de gemeente Utrecht en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Voordat hij in Utrecht aan de slag ging, was hij van 2005 tot en met 2013 december burgemeester van Amstelveen. Daarvoor was hij wethouder in Utrecht. Daarnaast was hij partijvoorzitter bij de VVD van 2003 tot 2008. In januari werd Van Zanen nog herbenoemd als Utrechtse burgemeester.