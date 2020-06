Sfeer demonstratie slaat om; ME voert charges uit bij centraal station

Brand in toren asfaltcentrale

In een toren van een asfaltcentrale aan de Zonweg op de Binckhorst woedt een grote brand. In de omgeving zijn zwarte rookwolken te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt om de brand, die zich op dertig meter hoogte bevindt, te bestrijden.

Volgens een brandweerwoordvoerder is de brand zich op dit moment aan het ontwikkelen, wat gepaard gaat met grote zwarte rookwolken. Hij adviseert mensen in de omgeving ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Wat er in brand staat, is op dit moment nog niet duidelijk.

Foto: Regio 15.