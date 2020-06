Politie houdt zeven demonstranten aan op Malieveld

De politie heeft zondagmorgen zeven demonstranten aangehouden op het Malieveld. Ondanks een demonstratieverbod van de Veiligheidsregio Haaglanden zijn toch mensen gaan demonstreren. De demonstranten van de actiegroep ‘Virus waanzin’ weigerden te vertrekken. “Agenten zijn daarom zojuist, in opdracht van de burgemeester, overgegaan tot aanhouding”, laat de politie weten.

De zeven opgepakte betogers waren volgens een politiewoordvoerder duidelijk herkenbaar als demonstranten. Zo hadden ze flyers, spandoeken en megafoons bij zich. De betogers zijn meerdere keren aangesproken, gewaarschuwd en opgeroepen het terrein te verlaten, maar dat weigerden ze, aldus de politie.

De rechtbank oordeelde vrijdag in een zitting dat de Veiligheidsregio Haaglanden de demonstratie mag verbieden ter bescherming van de gezondheid en om wanorde te voorkomen. De groep had ‘een urenlang programma met bekende dj’s’ georganiseerd om tegen de huidige coronamaatregelen te demonstreren.

Johan Remkes, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, heeft het protest verboden. Het zou een gevaar voor de volksgezondheid vormen en door de gekozen vorm zou er sprake zijn van een “groot evenement.”

Foto: Regio 15.

@#viruswaanzin vandaag in Den Haag, bloemen bij het stadhuis gelegd en echt binnen 1 minuut was de politie ter plekke om de bloemen weg te halen. Toen ik dat filmde, werden we achtervolgd en bevraagd. pic.twitter.com/v97d1etqEb

June 21, 2020