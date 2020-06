Haagse Markt op maandag en woensdag weer helemaal open

“De Haagse Markt gaat vanaf komende week op maandag en woensdag weer helemaal open”, zegt Geoffrey Franse, bestuurslid van de belangenvereniging van de Haagse Markt. “Dat is gebeurd na overleg met de gemeente. We zijn er heel blij mee.” De afgelopen tijd was er vanwege de coronamaatregelen maar één rij kramen per looppad geopend, om bezoekers voldoende ruimte te geven.

Op vrijdag en zaterdag, de twee drukste dagen, is er voorlopig nog wel een halve markt. “De ene week de ene rij kramen, de andere week de andere rij”, zegt Franse daarover. “Dat zijn de drukste dagen. Maar als het de komende tijd op maandag en woensdag goed gaat, kan het zijn dat we binnenkort die dagen ook open gaan.” Franse adviseert de gemeente over het beleid dat moet worden gevoerd op de Haagse Markt.

Dat de Haagse Markt op maandag en woensdag weer volledig open gaat, ligt volgens Franse aan de geleidelijke opschaling die de afgelopen tijd is toegepast. “Nadat de markt op slot ging, hebben we iedere keer een stukje meer geprobeerd. Er is goed gecontroleerd door beveiligers en mensen van de markt of alles goed ging. Dat was zo, en na overleg met de gemeente is besloten om op maandag en woensdag volledig open te gaan.”