Remkes over onrustige dag: “Deze groep was doelbewust uit op verstoren van openbare orde”

Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft zondagavond gereageerd op de onrustig verlopen demonstratie op het Malieveld in Den Haag. “Dit heeft niets meer met demonstreren of vrijheid van meningsuiting te maken. Deze groep was doelbewust uit op het verstoren van de openbare orde”, zegt hij.

Remkes verbood vrijdagmiddag een demonstratie op het Malieveld van Virus Waanzin tegen de coronamaatregelen omdat het te druk zou worden en mensen niet goed afstand zouden kunnen houden. “Ook had de politie vooraf informatie dat verschillende groepen onruststokers, onder wie voetbalsupporters, zich zouden mengen in de demonstratie”, aldus de gemeente in een persbericht.

Desondanks kwamen er zondag toch betogers naar Den Haag. Uiteindelijk besloot Remkes rond 13.00 uur een korte demonstratie toe te staan, tot 13.30 uur. Maar daarna bleven nog veel mensen hangen op het Malieveld, en er trokken ook demonstranten richting het Centraal Station. Onder meer de ME – die werd bekogeld met stenen en rookbommen – moest met waterkannonen ingrijpen. Remkes: “Ik ben de politie dankbaar voor hun inzet.”