Sfeer demonstratie slaat om; ME voert charges uit bij centraal station

Het einde van de in eerste instantie verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld verloopt rumoerig. Vrijdag verbood burgemeester Remkes de demonstratie, maar nadat er zondag steeds meer mensen kwamen, besloot hij dat er van 13.00 tot 13.30 uur een korte demonstratie mocht worden gehouden. Een woordvoerder van de burgemeester meldt dat aangezien sprake was van een groep van een paar honderd mensen.

De politie riep via een megafoon mensen op om naar huis te gaan. Ook lopen er agenten over het Malieveld om mensen aan te spreken. Daarnaast zijn er politiemensen ter paard die over het gras lopen. Aan de rand van het Malieveld hebben veel actievoerders zich verzameld. Het Binnenhof is uit voorzorg aan beide zijden door de politie afgezet.

Inmiddels vliegt ook een politiehelikopter boven het gebied. Vervoersbedrijf HTM meldt dat bus 20 en tram 15, 16 en 17 omrijden. Het winkelgebied in het centrum van de stad wordt afgesloten om te voorkomen dat mensen vanaf het Malieveld dat gebied in gaan.

Bij het centraal station heeft de Mobiele Eenheid charges uitgevoerd. “Dit heeft niets met een demonstratie te maken”, laat de politie weten. Volgens de politie zijn daar voetbalsupporters actief. Ook staan er diverse demonstranten op de Utrechtsebaan, waardoor verkeershinder ontstaat.