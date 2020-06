Wethouder wil hardrijders in Den Haag pakken met “lawaaiflitsers”

Wethouder Robert van Asten (D66) wil hardrijders en geluidsoverlast van brullende auto’s en motoren aanpakken door zogeheten “lawaaiflitsers” in te zetten. Dat zijn flitsapparaten die auto’s registreren die met veel lawaai en hoge snelheid door een straat rijden. Van Asten wil daarmee het Rotterdamse voorbeeld volgen, waar het stadsbestuur en het Openbaar Ministerie (OM) samenwerken met een proef met deze flitsers, zo zei hij in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

“Ik wil minimaal tien flitspalen in Den Haag kunnen inzetten, vrijelijk door de hele stad te verplaatsen”, luidde de wens van Van Asten. “Dan mogen zij de boetes innen”, verwees de wethouder naar het Openbaar Ministerie in Den Haag. Het OM is alleen nog niet zo happig, wist Van Asten te vertellen. “Ik sta al een tijd bij hen op de deur te kloppen.” Inmiddels staat de deur wel op een kier en zijn de wethouder en justitie met elkaar in gesprek, maar het tempo valt hem tegen.

Van Asten kondigde een paar maanden eerder al aan om dertien zeer gevaarlijke plekken in de stad aan te pakken. Voorbeelden van deze ‘blackspots’ zijn de Laan van Meerdervoort/Ockenburghstraat, Vaillantlaan/Hoefkade, Statenlaan/Westduinweg en Parallelweg/Koningstraat. De afgelopen weken klaagden ook bewoners rondom de Visafslagweg op Scheveningen over de hardrijders, die met snelheden van 120 tot 130 kilometer per uur langs raceden – waar 50 is toegestaan.

Van Asten noemde ook een ander voorbeeld van een hardrijder. “Een motor reed 150 kilometer per uur. Ik mag hopen dat hij zijn rijbewijs nooit meer terugkrijgt. Als je met 150 km per uur dwars door de stad gaat, dan neem je willens en wetens het risico iemand dood te rijden.”