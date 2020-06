De Mos wil spoeddebat na demonstratie Malieveld: “Buitenproportioneel politieoptreden”

Als het aan Hart voor Den Haag ligt wordt er met spoed in de Haagse raad gesproken over het verloop van de demonstratie zondag op het Malieveld. Er werd zondag op het Malieveld door een grote groep mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen, dat werd kortstondig toegestaan door burgemeester Johan Remkes. Aan het eind van de dag werden 400 actievoerders aangehouden van wie er maandag nog 10 tot 15 vastzitten.

“Het komt natuurlijk wel een beetje door het selectieve beleid van de burgemeester”, zegt Richard in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM: “Je laat op zaterdag wel een demonstratie toe, voor de tweede keer van Black Lives Matter. En een dag later voor mensen die ook willen demonstreren niet. Die willekeur heeft veel kwaad bloed gezet en is ook eigenlijk onbegrijpelijk.” Als het aan de grootste fractie in de Haagse raad ligt komt er een einde aan de onduidelijkheid met betrekking tot demonstraties: “Je doet of een demonstratieverbod, waar Hart voor Den Haag voor is, of je laat alle demonstraties doorgaan.”

Richard spreekt van een burgemeester met zwalkend beleid: “Hij heeft in het midden van de dag wel een demonstratie toegestaan. En dat vind ik heel vreemd als je weet dat er gecoördineerd voetbalsupporters gaan komen, waarvan de politie zegt dat het zware hooligans zijn uit de eerste categorie. Dan roep je om; mensen ga naar huis, want er zijn mensen onderweg die het minder goed voorhebben met deze demonstratie. Is allemaal niet gedaan.” Het kwam zondagmiddag tot een treffen van de politie en demonstranten.

De Mos is kritisch op het optreden van de politie: “Ik heb beelden gezien dat er oude mensen zijn geslagen, kinderen zijn aangepakt. Dus daar is buitenproportioneel politieoptreden geweest”, aldus De Mos. “Ik ben er zelf niet bij geweest. Wij gaan ook af op signalen die we ontvangen en de beelden die we zien op social media. Vooropgesteld: iedereen die geweld gebruikt tegen de politie: oppakken, vastzetten en een rechtszaak tegen beginnen. Nu zijn er 400 mensen opgepakt. En als je het afpelt dan zitten er nog 15 vast. Dan mag je ook de vraag stellen hoe proportioneel is het geweld van de politie geweest. Dat is wat ik me nu afvraag. Zonder dat ik de politie veroordeel wil ik een feitenrelaas van de burgemeester hebben.”

“Alle lof voor de politie die altijd heel goed werk doet”, zo stelt De Mos: “Alleen dit is wel vanuit de top, daarom wil ik met burgemeester Remkes het debat aangaan. Het begint met het verbieden van de demonstratie, vervolgens de demonstratie toelaten. Vervolgens ook verkeerde signalen; er werd gezegd dat er op het Malieveld een grimmige sfeer zou zijn, die was er niet. Mensen hadden bloemen bij, er was een hippiesfeer. Ook mensen, ook als je de beelden ziet op social media, die buitengewoon onschuldig zijn er er ook onschuldig uitzien, die worden keihard aangepakt. Dan denk ik: we hebben toch ook te maken met professionals die dat werk moeten doen?” Wat De Mos is Remkes verantwoordelijk voor het verloop van de demonstratiedag.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes reageerde zondagavond op de onrustig verlopen demonstratie op het Malieveld in Den Haag. “Dit heeft niets meer met demonstreren of vrijheid van meningsuiting te maken. Deze groep was doelbewust uit op het verstoren van de openbare orde.”

Luister hier naar het gesprek met Richard de Mos op Den Haag FM.