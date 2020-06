Remkes over onrustige dag: “Deze groep was doelbewust uit op verstoren van openbare orde”

Moordverdachte Thijs H. voor de rechter

De rechtbank in Maastricht begint maandag aan de zaak tegen Thijs H. De 28-jarige H. uit het Limburgse Brunssum wordt verdacht van drie moorden. Op 4 mei 2019 zou hij in de Scheveningse Bosjes de 56-jarige Etsuko hebben doodgestoken, toen de vrouw haar hondjes uitliet. Drie dagen later, op 7 mei, zou hij op de Brunssummerheide in Heerlen twee wandelaars hebben gedood. Justitie vervolgt hem in alle drie de gevallen voor moord.

De moord in de Scheveningse Bosjes schokt wandelaars en mensen die hun honden uitlaten. Het slachtoffer was er iedere dag te vinden. Ze is een opvallende verschijning, omdat één van haar twee hondjes gehandicapt is en daarom een looprekje heeft. Hondeneigenaren typeren Etsuko als een ‘heel lieve vrouw’. Een paar dagen later worden aan het andere kant van het land op de Brunssummerheide in Heerlen kort na elkaar twee wandelaars doodgestoken. Het gaat om de 63-jarige Diny en de 68-jarige Frans.

De rechtbank heeft vijf dagen uitgetrokken voor het proces. Maandag worden de feiten van de moorden besproken en de persoonlijke omstandigheden van H. Dinsdag komen de nabestaanden van de slachtoffers aan het woord. Advocaat Sebas Diekstra zal namens de man van Etsuko een verklaring voorlezen. Ook dient hij namens de nabestaanden van het Haagse slachtoffer en een van de nabestaanden van de Heerlense vrouw die omkwam, een schadeclaim in van in totaal 37.500 euro. Donderdag 25 juni is gepland als reservedag.

Dinsdag 30 juni komt het OM aan het woord en spreekt de strafeis uit. De dag daarna is het woord aan de verdediging van H. en aan het einde van de zitting krijgt de verdachte het laatste woord.

