Pollers sluiten Hoefkade en Parallelweg af voor doorgaand autoverkeer

De Hoefkade en Parallelweg worden afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Met gebruik van pollers, inzinkbare palen, wil de gemeente sluipverkeer tegengaan. Door inzet van pollers blijft de weg begaanbaar voor hulpdiensten. Verkeer zal in de toekomst om moeten rijden via de Neherkade of Waldorpstraat. Dit wordt mede gedaan om de verkeerschaos rond station Holland Spoor tegen te gaan.

Doorgaande routes worden afgesloten en er worden rijrichtingen aangepast. Op de Hoefkade tussen de Naaldwijksestraat en de Koningstraat komt tweerichtingsverkeer. In de Wolterbeekstraat, Naaldwijksestraat en Falckstraat wordt de rijrichting omgedraaid.

De werkzaamheden zullen zes weken gaan duren.