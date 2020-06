Strand, Keizerstraat en historie Scheveningen aandachtspunten nieuwe burgemeester

Jan van Zanen wordt op 1 juli beëdigd als nieuwe burgemeester van Den Haag. Van Zanen is nu nog burgemeester in Utrecht, een stad waar hij eerder ook wethouder was. Ter voorbereiding op de komst van het Utrechtse ‘jochie‘ naar Den Haag spreekt presentator Rob Kemperman elke werkdag met een vertegenwoordiger van één van de 8 Haagse stadsdelen, met vandaag stadsdeel Scheveningen.

Het strand, de Keizerstraat, maar zeker ook de historie van het stadsdeel moeten zijn aandacht hebben zo zegt de in Duindorp wonende Leo Pronk. “Hij moet eerst even naar het strand”, zegt Leo in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Ik adviseer hem om dan via de Keizerstraat te lopen en dan wat zijstraatjes zoals de Zeilstraat en de Ankerstraat mee te pakken, dat is toch echt de oude dorpskern van Scheveningen. En dan zo via de Oude Kerk omhoog naar de Boulevard. Dan kijk je over zee en daar zijn wij als Scheveningers mee verbonden natuurlijk. Er zit natuurlijk altijd wel een beetje zout water in het bloed.”

Daarnaast is Leo kritisch op de veranderingen in het stadsdeel: “Ik vraag me zo af of de drie haringen op Scheveningen wel terugkomen”, zegt Leo, daarmee doelend op veranderingen als hoogbouw op Scheveningen. “Met alle respect; het is niet altijd veel goeds wat wordt neergezet en het is zo jammer. Scheveningen is een mooi dorp aan zee. In andere landen koesteren ze dat. Het is natuurlijk uniek.”

Ook de historie en cultuur van het stadsdeel is een belangrijk iets voor Van Zanen om te leren kennen zo betoogt Leo, Van Zanen zou daar oog voor moeten hebben: “Dat Scheveningen zijn cultuur blijft houden. Muzee is op het nippertje gered Daar moet je oog voor hebben en houden. Schevenings dialect en klederdracht, noem maar op, dat mag niet uitsterven.”

Stadsbreed gekeken houdt Leo hoop op een burgemeester die rust brengt in de stad en op het IJspaleis. “Ik denk dat het belangrijkste voor de stad Den Haag is dat de rust terugkomt. We hebben het afgelopen jaar veel gedoe gehad op bestuurlijk niveau met vertrokken wethouders en burgemeester. Zorg voor rust, zodat we samen aan een mooie en goeie stad kunnen blijven bouwen.”

De raadsvergadering waarin Jan van Zanen woensdag 1 juli wordt beëdigd begint om 19.00 uur in het Atrium van het stadhuis en is live te volgen via Den Haag FM (92.0 FM) en Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40).

Luister hier naar het gesprek met Leo Pronk op Den Haag FM.