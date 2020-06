Voorgenomen sloop 294 woningen Notenbuurt gaat niet door

De voorgenomen sloop van 294 woningen in de Notenbuurt gaat niet door. Woningcorporatie Staedion wilde ze slopen vanwege de slechte staat van de huizen. Na verzet van de buurt is nu besloten om de woningen op te knappen. Na die opknapbeurt moeten de huizen weer vijftien jaar meekunnen. “We volgen de wens van de bewoners”, zegt een woordvoerder van Staedion tegen mediapartner Omroep West.

Staedion heeft gepland om nog dit jaar beginnen met het verbeteren van de eerste 31 woningen. Het gaat daarbij om het vernieuwen van keukens en sanitair, ook worden de gevels en balkons verbeterd. Per woning investeert de woningcorporatie naar schatting ongeveer veertigduizend euro. Dat betekent dat de totale kosten neerkomen op twaalf miljoen euro.

HSP-raadslid Peter Bos is blij dat sloop van de woningen niet doorgaat: “Dit is een mooie buurt, in karakteristieke jaren dertig architectuur in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Ook is er in de wijk een sterke sociale samenhang, zegt hij. “Alle 294 sociale woningen blijven behouden en dat is in een tijd met een groot tekort aan betaalbare woningen een grote winst. Ook vind ik het prijzenswaardig dat Staedion heeft geluisterd naar de wensen van de bewoners.”