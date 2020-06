VVD na demonstratie Malieveld: “Tuig opsporen en oppakken”

“Het is voor Den Haag echt verschrikkelijk als je ziet dat er idioten zijn die de politie aanvallen. Ik hoop dat dat tuig wordt opgespoord en opgepakt”, zegt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Hij doelt daarmee op het treffen van politie en een groep demonstranten: “De types die de politie hebben aangevallen en echt te lijf wilden gaan, bijvoorbeeld bij het Centraal Station.” Ondanks een eerder verbod werd er zondag op het Malieveld door een grote groep mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Een kort protest werd zondag door waarnemend burgemeester Johan Remkes toegestaan. Dat mondde uit in een lange demonstratiedag, met veel politie op de been.

“Je moet je voorstellen dat er politieagenten zijn die op Vaderdag worden opgeroepen om echt tuig uit onze stad te verdrijven en op te pakken. Die echt worden aangevallen. Ik vind dat ze goed hebben opgetreden omdat toch na een aantal uur de stad weer veilig was voor de gewone mensen zal ik maar zeggen.” Vrijdag zei Frans het besluit tot een verbod op de demonstratie te begrijpen, dat onderschrijft hij maandag opnieuw: “De demonstratie was verboden. Achteraf kunnen we zeggen: met een hele goede reden, want de autoriteiten hadden deze ongeregeldheden voorzien. Als een demonstratie verboden is ga je in principe niet demonstreren. Dus ik vind het ook niet gek dat de politie op een gegeven moment heeft opgetreden.”

Een spoeddebat over het optreden van de politie, zoals Hart voor Den Haag graag ziet, heeft wat de VVD-er betreft geen haast. “Op zich laat het zien dat Richard de Mos zich aansluit bij een bonte stoet van linkse partijen die zich zorgen maakt over het optreden van de politie. Ik vind het prima dat een keer te doen”, zo zegt Frans. “De VVD staat vooral achter de politie, we hebben geen haast dit nu al te bespreken.”

Op sociale media werd door demonstranten gesteld dat er op het Malieveld vooral een rustige sfeer zou heersen. “Dat is de andere kant. Dat er natuurlijk heel veel mensen zijn die zich oprecht zorgen maken over de nieuwe coronawet en coronamaatregelen en daar gewoon vreedzaam tegen willen demonstreren. In wezen zijn die natuurlijk het slachtoffer geworden van die figuren waar ik het net over had.” Wat Frans betreft pakken zij een nieuwe kans voor hun protest. “Het demonstratierecht is heel erg belangrijk. ik zou bijna willen oproepen om een nieuwe demonstratie te organiseren. Maar dan op een goede manier.”

Doorgaans verlopen demonstraties in deze stad zonder problemen zo stelt Frans: “We hebben in Den Haag meer dan 1600 demonstratie per jaar. Het komt bijna nooit voor dat die verboden worden. Het demonstratierecht is heel belangrijk. En volgens mij gaat Den Haag daar op een goede manier mee om.”

Luister hier naar het gesprek met Frans de Graaf op Den Haag FM.