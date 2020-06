Bewoners Transvaal in actie tegen afvalprobleem

De afvalproblemen, zoals het bijplaatsen van afval en het dumpen van grofvuil, noopt bewoners van Transvaal tot actie. Een geplande manifestatie maakt duidelijk dat bewoners donderdagavond naar het IJspaleis willen gaan om te klagen over alle troep.

Wanneer Tahsin Çetinkaya (Islam Democraten) op zijn fiets door zijn Transvaal rijdt ziet hij veel afval op straat: “Matrassen, bankstellen, maar vooral bijplaatsingen bij de orac’s.” Dat laatste is problematisch nu er ook meeuwen geïnteresseerd zijn in het afval.

Tahsin spreekt van een stadsbreed probleem. “Maar in Transvaal het grootst. Jammer genoeg krijgt Transvaal niet de nodige aandacht.” Wat Tahsin wordt er ingezet op meer ophalen van afval, maar ook het informeren van bewoners. “De burger dient zich bewust te zijn van de eigen gedragingen. Anderzijds dienen er ook mogelijkheden te zijn om je van afval te ontdoen.”

Ook taal speelt volgens Tahsin ook een rol in de problematiek in Transvaal en transvaal-Zuid. “Je moet ook niet vergeten dat de wijk bewoners heeft die er pas zijn komen wonen, met verschillende identiteiten en verschil in entniciteit, die moeten beter geïnformeerd worden, misschien ook in de eigen taal.”

Foto: Islam Democraten

Luister hier naar het gesprek met Tahsin Çetinkaya op Den Haag FM.