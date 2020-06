“Haagse Hout is een gezonde mix van Hagenaar en Hagenees”

Jan van Zanen wordt op 1 juli beëdigd als nieuwe burgemeester van Den Haag. Van Zanen is nu nog burgemeester in Utrecht, een stad waar hij eerder ook wethouder was. Ter voorbereiding op de komst van ‘Jan van de gemeente‘ naar Den Haag spreekt presentator Rob Kemperman elke werkdag met een vertegenwoordiger van één van de acht Haagse stadsdelen, met vandaag stadsdeel Haagse Hout.

“Dat is gewoon mooi, we hebben van alles wat”, zegt de in Bezuidenhout wonende Jacob Snijders. “Laat die man op zijn fiets stappen. Dan komt ie binnen rijden in Benoordenhout, daar staan mooie huisies. Fiets door naar Clingendael, hoe mooi kan je het hebben met de Japanse tuin? Dan door het Haagse Bos, kom je zo in Bezuidenhout. Even de Theresiastraat in en dan gaat ie bij Boheemen de echte Haagse Bossche Bol halen. En dan door naar Mariahoeve, een van de groenste wijken van Den Haag”, zegt Jacob in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Als ie dan in die drie verschillende wijken met de mensen praat, dan heeft ie direct al de smaak te pakken, want Benoordenhout is toch effe wat anders dan Bezuidenhout of Mariahoeve.” Jacob spreekt van een stadsdeel met een gezonde mix van Hagenaar en Hagenees.

Participatie staat wat betreft Snijders opnieuw hoog op de agenda van de aankomend burgemeester van Den Haag. “Precies dat waar ie zich in Utrecht ook mee bezig hield: participatie. Daar wil het af en toe bij bepaalde afdelingen op het Spui wel eens aan ontbreken. En ik heb begrepen dat meneer Van Zanen daar goed en scherp op is. Participatie op de leefbaarheid is best wel belangrijk. Voor heel Den Haag. We moeten samen die stad maken.” Van Zanen is in Utrecht bekend als ‘Jan van de gemeente’ en dat zorgt voor vertrouwen bij Snijders: “Dat ik gewoon met hem kan beppen. Dat ik mijn ei kwijt kan en dat hij luistert. En dat hij dat hopelijk meeneemt naar de collegetafel.”

De raadsvergadering waarin Jan van Zanen woensdag 1 juli wordt beëdigd begint om 19.00 uur in het Atrium van het stadhuis en is live te volgen via Den Haag FM (92.0 FM) en Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40).

Luister hier naar het gesprek met Jacob Snijders op Den Haag FM.