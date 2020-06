Laakse maakt ansichtkaart vol afval: “Groeten uit Laak”

De afvalproblematiek in Laak bleek een aanzet tot creativiteit bij Ingrid Konings. Zij maakte een afvalansichtkaart met ‘Groeten uit Laak’. Op de kaart zijn vier foto’s te zien met bijgeplaatst afval en grofvuil in het stadsdeel. “Ik zat op de bank en zag wat voorbijkomen van het afvalprobleem in Laak. En ik maak al foto’s van al het vuil wat er ligt, dus toen heb ik de kaart gemaakt”, vertelt Konings in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Wanneer ik een vervuiler ken, dan kan ik daar een kaart in de bus gooien. Dan worden ze misschien een beetje bewust van wat ze aan het doen zijn”, zegt Konings. Ze baalt stevig van de vervuiling van haar stadsdeel. “Ik vind het echt niet normaal meer. De laatste twee jaar is het echt heel erg achteruitgegaan. Ik weet niet waarom. Misschien omdat er aan de ene kant wel containers zijn en aan de andere kant niet? En mensen wonen er tijdelijk. Zij hebben schijt aan ons, het boeit ze niet.”

Zelf woont Konings inmiddels alweer 15 jaar in het stadsdeel. “Ik heb een hartstikke leuk straatje, daar is het nog niet. Maar ga ik de hoek om, de Jan Wapstraat richting Albert Heijn, dan word ik daar echt niet goed van, ik heb dan zin om te verhuizen.” Mensen zouden bewuster met hun omgeving moeten omgaan, zo stelt de kaartenmaker. “Ze moeten het gewoon niet doen. Klaar. Het hoort niet. Mensen moeten bewust worden van wat ze aan het doen zijn”, aldus Konings.

Luister hier naar het gesprek met Ingrid Konings op Den Haag FM.