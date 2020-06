Paagman krijgt English bookshop en muziekafdeling

Vanaf 26 juni wordt de bekende Haagse boekhandel Paagman op de Frederik Hendriklaan uitgebreid met onder meer een speciale ‘English Bookshop’. Door deze shop-in-shop breidt niet enkel het Engelstalige assortiment flink uit, maar zal het gehele boekenassortiment groter worden. Al jaren groeit de vraag naar Engelstalige boeken in Den Haag en op deze manier wil Paagman haar klanten – waaronder ook de vele expats uit de wijk – een passende boekenselectie te bieden. Daarnaast keert de muziekafdeling terug in de vestiging aan de Frederik Hendriklaan.

Tijdens de verbouwing heeft ook de plek waar evenementen worden gehouden een metamorfose gehad. Jaarlijks ontvangt Paagman meer dan 180 auteurs en andere artiesten die hun boek presenteren, een lezing geven of uitgebreid geïnterviewd worden. Alle evenementen zijn volledig gratis toegankelijk. Momenteel worden in verband met de corona-maatregelen alle evenementen die Paagman organiseert, online uitgezonden.

Paagman is sinds 1951 gevestigd in het Haagse Statenkwartier en groeide in de afgelopen 68 jaar uit tot dé toonaangevende Haagse boekhandel met tevens verkoop van kantoorartikelen, cd’s & lp’s en horeca. Paagman heeft twee winkels in Den Haag en één winkel in Delft; daarnaast verkoopt Paagman ook online via paagman.nl. In september 2020 opent Paagman een gloednieuw boekenconcept in de toekomstige Westfield Mall of the Netherlands. Bij Paagman zijn ca. 110 mensen werkzaam.