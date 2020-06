Studenten mogen vanaf september weer in de spits reizen

Positieve reacties op Malieveld om versoepeling coronaregels

Het bericht dat er vanaf 1 juli geen restricties meer zijn voor het aantal mensen bij evenementen, zolang de 1,5 meter afstand kan worden bewaard, zorgde voor positieve reacties tijdens het protest van de entertainmentbranche op het Malieveld.

“Ik ben er echt heel blij mee”, zei zanger Edgar Burgos van de feestband Trafassi, vooral bekend van hun hit ‘Grote wasjes kleine wasjes. “Ik verveel mij nu dood en ik verdien niks. Ik treed al 40 tot 50 jaar op en wil heel graag weer werken. Nu is iedere dag hetzelfde.”

Ook volkszanger Harm Wolters van de muziekgroep Ancora noemt het een positief bericht. Hij treedt vaak op bij festivals. “Het is heel mooi dat er weer meer mensen kunnen komen. De 1,5 meterregel blijft wel. Maar overal is wel een oplossing voor te vinden en denk ik dat er wel goede afspraken over te maken zijn.”

Een van de organisatoren van de demonstratie informeerde op het podium de aanwezigen over de versoepeling. “Het ziet er in elk geval een klein beetje positiever uit.”