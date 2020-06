Grapperhaus om tafel met politieleiding over rellen Den Haag

Protest van horeca en entertainment op Malieveld

Het Malieveld in Den Haag is dinsdag weer het toneel van een demonstratie rond het coronabeleid van de overheid. Deze keer is het de beurt aan de horeca, de entertainmentbranche en de organisatoren van evenementen. Die willen meer ruimte, ze vinden de beperkingen te streng.

Organisator DJ Maurice vertelt in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM dat de evenementenbranche vooral een stip op de horizon wil hebben, nu is er volgens hem veel onduidelijkheid waardoor ook geen plannen gemaakt kunnen worden en de vraag is hoe lang ondernemers dat kunnen volhouden.

Het protest begint rond 16.00 uur en moet tot ongeveer 21.00 uur duren. De organisatoren verwachten ongeveer duizend deelnemers. Het gaat om dj’s, licht- en geluidsbedrijven, festivalorganisatoren, boekingsbureaus, catering en circussen, maar ook om mensen die graag naar de kroeg gaan of een festival bezoeken.

De horeca wil onder meer dat de 1,5 meter-regel minder streng wordt toegepast. De organisatoren vragen het kabinet ook om festivals weer toe te staan, eventueel met beperkte bezoekersaantallen. Daarnaast vragen ze om meer steun voor horeca en artiesten.

Eerder demonstreerden de kermisexploitanten, busbedrijven en Black Lives Matter op het Malieveld. Een protest van tegenstanders van het coronabeleid werd verboden. Toen demonstranten zondag toch op het Malieveld opdoken, liet de gemeente dat toe, maar daarna werd het onrustig op het moment dat voetbalhooligans de confrontatie met de politie zochten. Honderden mensen werden gearresteerd.

Luister hier naar het gesprek met DJ Maurice op Den Haag FM.