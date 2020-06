Rutte ontvangt betogers en andere betrokkenen over racisme

Premier Mark Rutte ontvangt woensdag op het Catshuis mensen die deelnemen aan de betogingen tegen racisme en anderen die bijdragen aan het maatschappelijk debat hierover. Het gesprek is naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties die de afgelopen weken zijn gehouden op verschillende plekken in de wereld. Ook in Nederland waren betogingen waar vele duizenden mensen op afkwamen.

Met wie Rutte zal spreken zegt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) niet concreet. Volgens de zegsvrouw gaat het ook om “mensen die zich al in het publieke debat hebben gemengd”. Of het om rapper Akwasi gaat wil een woordvoerster niet zeggen. Hij was een van de vooraanstaande sprekers tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam op tweede pinksterdag.

De vraag die volgens de RVD centraal zal staan, is hoe het gesprek over racisme in de samenleving op een goede manier gevoerd kan worden en wat hiervoor nodig is.

Rutte liet onlangs zelf weten van gedachten te zijn veranderd over Zwarte Piet. Verklaarde hij in 2013 nog onbekommerd dat “Zwarte Piet nu eenmaal zwart” is, inmiddels heeft hij “een grote verandering doorgemaakt”, zo zei hij. Rutte kwam tot inkeer doordat hij mensen ontmoette “met een donkere huidskleur, met kinderen, die zeiden: ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd omdat die Piet zwart is. Toen dacht ik: dat is het laatste wat je wilt bij het sinterklaasfeest.” Zwarte Piet zal de komende jaren uit beeld verdwijnen, verwacht Rutte. “Onder druk van het maatschappelijk debat. Mensen willen die pijn niet.”