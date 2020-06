Burgemeester Remkes “positief gestemd” over vreugdevuren

De kans is groot dat er dit jaar weer vreugdevuren zijn op het strand bij Scheveningen en Duindorp en in Escamp en Laak. Door de coronacrisis gaat het niet lukken om al voor 1 juli van dit jaar de vergunningen te verlenen. ‘Desondanks is het college positief gestemd over het proces zoals dat tot nu toe is verlopen’, aldus waarnemend burgemeester Johan Remkes in een brief aan de gemeenteraad, zo meldt mediapartner Omroep West.

Remkes beloofde de Duindorpers eind vorig jaar dat het vergunningstraject voor de vreugdevuren van de jaarwisseling 2020/2021 zou zijn afgerond voordat hij afscheid neemt als waarnemend burgemeester. ‘Ik heb met Scheveningen de afspraak gemaakt om in januari te beginnen met het traject. En die afspraak wil ik ook met Duindorp maken. Ik wil voordat ik vertrek op 1 juli dat het vergunningtraject gericht op de jaarwisseling 20/21 is afgerond’, zei hij in een filmpje dat op Facebook verscheen.

Nu schrijft hij in een brief aan de raad dat dat dus gezien de omstandigheden niet gaat lukken, maar dat de procedures al wel ver zijn gevorderd. Op ‘bestuurlijk en ambtelijk niveau’ zouden ‘constructieve gesprekken’ hebben plaatsgevonden met de beoogd organisatoren van de vuren op Scheveningen, in Duindorp, de Purmerendstraat (Escamp) en Paets van Troostwijkstraat (Laak).

De organisatoren van Scheveningen en Duindorp hebben inmiddels hun plannen ingediend. Het stadsbestuur verwacht dat ook de organisatoren van de Paets van Troostwijkstraat en Purmerendstraat de komende periode hun plannen gaan indienen.