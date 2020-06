Rutte praat over racisme met betrokkenen op Catshuis

Cultuursector vreest lange sterfscène

Meer in

De cultuurwereld dreigt dit jaar in totaal 2,6 miljard euro aan inkomsten mis te lopen door de coronacrisis. Met de beperkte openstelling van musea, bioscopen en concertzalen sinds 1 juni valt de kunsten geen leven in te blazen. Om een lange sterfscène in de herfst te voorkomen moet het kabinet snel meer bezoekers toestaan en honderden miljoenen uittrekken voor een herstelplan.

Met die oproep richt de culturele en creatieve sector zich woensdag per brief tot de Tweede Kamer, meldt de Volkskrant. Om kabinet en parlementariërs op weg te helpen is een vijf punten tellend herstelplan bijgevoegd.

Het plan heeft de steun van 111 branche- en beroepsverenigingen, die onder andere theater, muziek, dans, film, musea, festivals, monumenten, beeldende kunst en letteren vertegenwoordigen. Het is een uitzonderlijk breed front in het vanouds versnipperde kunstenveld, dat economisch draait op een ingewikkeld samenspel van overheidssubsidies en marktmechanismen. Maandag staat op het Binnenhof een groot cultuurdebat op de agenda, nog net voor het zomerreces begint.