“Gesprek Rutte met antiracisten is pr-stunt”

Het gesprek dat premier Mark Rutte deze woensdag gaat voeren met antiracismedemonstranten lijkt meer op een publiciteitsstunt dan “een oprecht gesprek om institutioneel en anti-zwart racisme concreet te gaan bestrijden. De premier bepaalt de agenda en de voorwaarden voor een gesprek, en daarnaast ook wie hij ontvangt.” Dat zegt Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De actiegroep zegt niet te zijn uitgenodigd, terwijl ze aan de basis heeft gestaan van de grote Black Lives Matter-demonstraties van de afgelopen weken.

Rutte spreekt op het Catshuis “mensen die deelnamen aan de antiracismedemonstraties en anderen die zich in het racismedebat mengen”. Maar KOZP zit dus niet aan tafel en ook de omstreden rapper Akwasi zou niet zijn uitgenodigd. Drie andere organisatoren van de demonstraties kregen eveneens geen uitnodiging.

De actiegroep heeft ook commentaar op het aangekondigde gespreksonderwerp: ‘hoe de racismediscussie in Nederland moet worden gevoerd’. KOZP zou liever zien dat Rutte gaat praten over het ontwikkelen van beleid om racisme te bestrijden. Dat dat niet aan de orde komt, is “een afleidingsmanoeuvre om het niet te hebben over de oproepen van o.a. de EU om een nationale aanpak voor de bestrijding van racisme te formuleren”.