Hoftrammm na drie maanden weer op de rails

De Hoftrammm komt weer terug in het Haagse straatbeeld. Na ruim drie maanden hervat het rijdend restaurant woensdag weer de dinerritten. Door de coronacrisis moest de Hoftrammm de tramdeuren tijdelijk sluiten.

“Het was enorm schrikken toen we op 15 maart te horen kregen dat we binnen één uur onze deuren moesten sluiten”, vertelt eigenaar Bobby van Galen van de Hoftrammm. “Het moesten in de afgelopen weken alle zeilen bijzetten, maar we staan te popelen om weer te beginnen”, zegt Van Galen.

Ook de Haagse tv-kok Pierre Wind kijkt uit naar de eerste rit. “Een nieuw menu, nieuwe culinaire uitdagingen, maar ik heb vooral veel zin om de gasten een geweldige belevenis te geven. Zeker na maanden van terughoudendheid, is het nu wel tijd om even te kunnen genieten. Dat is waar we het voor doen, echt kikkûh!”, zegt Wind enthousiast.

In de tram zijn er (kleine) aanpassingen. Zo wordt er gereden met een gemiddelde bezetting van 18 personen (ongeveer een derde bezetting dan normaal), zijn er speciale schotten geplaatst en zijn er extra hygiënische maatregelen genomen. Ondanks het feit dat het restaurant zich in een tram bevindt, hoeven passagiers geen mondkapje te dragen tijdens het diner. “Wij zijn een rijdend restaurant, geen openbaar vervoer. Dus nee, in geen enkel restaurant is een mondkapje verplicht, dus ook bij ons niet”, aldus Van Galen.

Hoftrammm start zijn ritten op 24 juni en rijdt vijf dagen per week. Opstap- en afstaplocatie is Stationsplein in Voorburg. Reserveren is – net als bij andere horecagelegenheden – verplicht en kan via de website.