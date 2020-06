“Jan van Zanen, kom naar de Haagse Markt, daar zie je alle culturen”

Jan van Zanen wordt op 1 juli beëdigd als nieuwe burgemeester van Den Haag. Van Zanen is nu nog burgemeester in Utrecht, een stad waar hij eerder ook wethouder was. Ter voorbereiding op de komst van het Utrechtse ‘jochie‘ naar Den Haag spreekt presentator Rob Kemperman elke werkdag met een vertegenwoordiger van één van de 8 Haagse stadsdelen, met vandaag stadsdeel Centrum.

De Schilderswijk wonende Deborah Cameron is uitermate enthousiast over haar stadsdeel. “Het stadsdeel is levendig, kleurrijk en het beste stadsdeel van Den Haag. Dat is omdat wij heel vrij zijn, heel open zijn en iedereen is welkom”, zegt Cameron in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Van buitenaf wordt er veel problematischer gedaan over de wijk dan mensen die erin wonen. Natuurlijk heeft iedere wijk zijn uitdagingen, echter in de Schilderswijk wordt het uitvergroot.”

De Haagse Markt zou volgens Cameron de beste plek zijn om de stad te leren kennen: “Want daar zie je alle culturen terug die in de wijk wonen en in de stad vertegenwoordigd zijn. Je kan er lekker eten, je kan er lekker connecten. Dat is de plek om gewoon lekker tussen de mensen te zijn, praatjes te maken en te proeven wat het stadsdeel te bieden heeft. Iedereen past thuis op de Haagse Markt!”

Cameron zegt graag eens op pad te gaan met ‘Jan van de gemeente’: “Meneer Van Zanen. Onze nieuwe buurtvader, onze nieuwe stadsvader. Welkom in Den Haag. Kom vooral naar de Schilderswijk. En dan bel je tante Deborah op en ik ga met je mee naar de Haagse Markt, ik ga met je mee door de Schilderswijk en het centrumgebied. Want wij zijn de gezelligste wijk van Den Haag. En we hebben de lekkerste keukens! Volgens mij ziet ie eruit als iemand die wel houdt van een lekker hapje. Kom en wij gaan de stad leren kennen en een hapje eten.”

De raadsvergadering waarin Jan van Zanen woensdag 1 juli wordt beëdigd begint om 19.00 uur in het Atrium van het stadhuis en is live te volgen via Den Haag FM (92.0 FM) en Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40).

Luister hier naar het gesprek met Deborah Cameron op Den Haag FM.