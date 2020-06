Mijlpaal voor 150e kilometer rood fietsasfalt

Op de hoek van de Enschedelaan en de Steenwijklaan in Escamp is vandaag de 150e kilometer rood fietsasfalt aangelegd. Het vervangen van tegelfietspaden voor rood asfalt is een project waar de gemeente al langer mee bezig is. Nu het einde in zicht is stond verkeerswethouder Robert van Asten stil bij de mijlpaal van 150 kilometer.

“Je fiets nu veiliger, comfortabeler en snel dwars door de stad”, zegt wethouder Van Asten. “Iedereen kent nog wel de fietspaden met van die tegels die we eerst hadden. Die lagen vaak los langs bomen en door de boomdruk kwamen ze gelijk omhoog. Dat was niet veilig fietsen en daardoor kon je lelijk ten val komen. Juist door het asfalt is het nu veel gladder”, aldus Van Asten.

Sinds 2006 werk Den Haag met het programma ‘Omzetting fietspaden’ aan veilige fietsroutes. De operatie is nog niet helemaal klaar. Er resteert nog tien kilometer. “Dan hebben we weer een klein feestje”, zegt Van Asten.