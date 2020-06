Publiek per 1 juli weer welkom in voetbalstadions, op 1,5 meter

Vanaf 1 juli zijn in de Nederlandse voetbalstadions weer bezoekers welkom. Dat heeft het kabinet besloten na advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Het publiek mag alleen op een aantal strikte voorwaarden naar binnen. De 1,5 metermaatregel moet overal in de stadions worden aangehouden hetgeen waarschijnlijk betekent dat de clubs ongeveer een derde deel van hun stadioncapaciteit kunnen gebruiken. Het zingen van liederen en spreekkoren zijn nog verboden wegens het risico op verspreiding van het coronavirus.

Het is nog onduidelijk wat deze versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus betekent voor het begin van het nieuwe voetbalseizoen. Evenementen die vergunningsplichtig zijn, zoals wedstrijden in het betaalde voetbal, kunnen volgens premier Mark Rutte vanaf 1 juli nog niet voluit doorgaan. Met inachtneming van alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen zullen die evenementen waarschijnlijk niet voor de tweede helft van augustus plaatsvinden.

Mogelijk opent het Nederlands elftal het nieuwe voetbalseizoen met twee groepswedstrijden in de Nations League. Voor Oranje staan twee thuisduels op het programma: op 4 september tegen Polen en drie dagen later tegen Italië. De locaties zijn nog niet bekend. Op 11 september zou dan de competitie in de eredivisie kunnen beginnen.

Voor de clubs die al veel seizoenskaarten hebben verkocht, wordt het een probleem om bij een beperkte stadioncapaciteit de tickets eerlijk te verdelen onder de trouwe aanhang. Ook de KNVB zal bij de interlands van Oranje keuzes moeten maken. Een verloting van de beschikbare plaatsbewijzen onder de supportersschare zou een oplossing kunnen zijn.

De eredivisie werd na 8 maart stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Op 24 april maakte de KNVB bekend dat het seizoen in het betaalde voetbal werd beëindigd, zonder kampioenen aan te wijzen en zonder promotie en degradatie toe te passen. Dat gebeurde nadat het kabinet drie dagen eerder alle wedstrijden in het betaalde voetbal tot 1 september had verboden.

De besluiten van het bestuur betaald voetbal over de afloop van twee profcompetities leidden tot veel kritiek en grote verdeeldheid onder de clubs. Inmiddels is er weer sprake van enige saamhorigheid in het betaalde voetbal. Vorige week werd tijdens de algemene vergadering in Zeist het Deltaplan aangenomen. Daarin vormden het solidariteitsfonds voor de clubs en het financiële vangnet van het kabinet belangrijke onderdelen. De KNVB hoopt later deze week vanuit Den Haag zekerheid te krijgen over het reddingsplan van 140 miljoen euro, dat bij de regering is ingediend.