Rutte: Als 1,5 meter verslapt, kan het snel misgaan

Het is echt cruciaal dat mensen de 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden, zei premier Mark Rutte na crisisberaad. “We moeten dit echt doen. Het geldt in de hele wereld. De besmettingskans is enorm veel kleiner. We moeten dit echt doen. Anders lopen een groot risico.”

Rutte zei zelf ook te balen van die 1,5 meter afstand. Maar hij waarschuwde om niet met die regel te verslappen. “Dan weten we één ding zeker. Als mensen terugkomen van vakantie of op plekken waar het virus snel opleeft, dan loopt het weer snel op.”

Zonder maatregelen waren er volgens Rutte 35.000 mensen op de IC terechtgekomen in plaats van 3000, dat is ruim tien keer zoveel.