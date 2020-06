Rutte praat over racisme met betrokkenen op Catshuis

Premier Mark Rutte ontvangt woensdag op het Catshuis mensen die deelnamen aan de antiracismedemonstraties en anderen die zich in het racismedebat mengen. Hij praat met hen over hoe de racismediscussie in Nederland gevoerd moet worden.

Er zijn nog geen namen bekend van de genodigden. Activist en rapper Akwasi zou naar verluidt niet bij de ontmoeting aanwezig zijn. Tegen hem werd eerder aangifte gedaan, omdat hij tijdens de demonstratie in Amsterdam zou hebben opgeroepen tot geweld.

Het gesprek is naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties. De afgelopen weken werden er wereldwijd veel van deze demonstraties gehouden. De reden was de dood van de Amerikaan George Floyd die door politiegeweld omkwam. Ook in onder meer Amsterdam, Den Haag, Groningen, Rotterdam en Zwolle werd gedemonstreerd.

Rutte verklaarde onlangs dat ook zijn mening over Zwarte Piet inmiddels is veranderd. Naar eigen zeggen kwam hij tot inkeer doordat hij “mensen ontmoette met een donkere huidskleur, die zich ongelooflijk gediscrimineerd voelden omdat die Piet zwart is. Toen dacht ik: dat is het laatste wat je wilt bij het sinterklaasfeest.”