Sleepboten leggen ‘eerste steen’ nieuw clubhuis Jachtclub Scheveningen

De Jachtclub Scheveningen bereidt zich voor op de komst van de ‘eerste steen’ van het nieuwe clubhuis. Dit clubhuis komt in de haven te liggen en moet het middelpunt van de bruisende watersportvereniging in Scheveningen worden. Die eerste steen is dan ook geen normale baksteen, maar een betonnen drijfbak.

Maar liefst twee sleepboten brengen de drijfbak naar zijn plek in de Tweede Haven van Scheveningen. De drijfbak van 22 bij 12 bij 3 meter, vormt de onderbouw van het nieuwe clubhuis. In de haven wordt deze verder afgebouwd. Eind 2020 moet de bouw klaar zijn zodat het clubhuis begin 2021 in gebruik kan worden genomen door de ruim 700 leden (zeilers, vissers, motorbootvaarders, duikers en roeiers) van Jachtclub Scheveningen.

Aan de komst van de drijvende bak is jaren van voorbereiding voorafgegaan. Vanwege de oprukkende bebouwing in en rond de haven en het te klein geworden huidige clubhuis (Het Spuigat), moest de vereniging op zoek naar een nieuwe plek. Daarbij werden een groot aantal alternatieve (wal)locaties rond de haven onderzocht. Maar uiteindelijk bleek een plek in de haven de beste optie.

Op 7 oktober 2019 werd gestart met de bouw van een drijfbak door de firma De Blauwe Wimpel in Diemen. Ogenschijnlijk een schoendoos van beton – maar verassend genoeg uitgerust met de nieuwste vindingen op het gebied van isolatie en energiebesparing, gebruik makend van de temperatuur van het omringende havenwater. Aannemingsbedrijf Verbakel uit Monster verricht de afbouw van het clubhuis, dat ontworpen is door architectenbureau Studio Komma. Door de inbreng van deze partijen gaat het clubhuis aan de hoogste duurzaamheidseisen voldoen.

De komst van de drijfbak is een belangrijke schakel voor de toekomstplannen van de gemeente én de Jachtclub Scheveningen. Voorzitter Marcel Schuttelaar: “We hebben in de planperiode intensief samengewerkt met meerdere wethouders van de Gemeente Den Haag. Onder andere Karsten Klein, Rabin Baldewsingh en Boudewijn Revis waren hierbij betrokken en gaven steun aan de plannen. Samen hebben we ook de ambitie om van Scheveningen de sportiefste en meest gastvrije zeezeilhaven van de Noordzeekust te maken.”

Het drijvende clubhuis wordt het warm kloppende hart van de vereniging. Een moderne en aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor leden, passanten en gasten (8000 overnachtingen per jaar). Een karaktervol, mooi en gerieflijk object met een zonovergoten terras, drijvend op een zeer bijzondere plaats. Midden in de levendige zee(zeil)haven van Scheveningen. Het clubhuis wordt rond de jaarwisseling opgeleverd.