Vijf jaar geëist tegen verdachte steekpartij bij Klein Zwitserland

Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar celstraf en tbs geëist tegen de 42-jarige Hagenaar Tadeusz C. die in februari vorig jaar instak op mensen, onder meer bij de Haagse hockeyclub Klein Zwitserland. De officier van justitie acht bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag, mishandeling en bedreiging.

C. wordt ervan verdacht een hardloper en een jongen bij Klein Zwitserland te hebben neergestoken. De hardloper werd “uit het niets achtervolgd en meerdere malen gestoken” in gezicht en lichaam, liet de officier van justitie tijdens een eerdere zitting al weten. De jongen stak hij later in zijn arm.

In het Pieter Baan Centrum waar hij is geobserveerd hebben de deskundigen een schizofrene en autistische stoornis vastgesteld. Zij concludeerden dat de verdachte hier ook tijdens de incidenten aan leed.

De uitspraak is over twee weken.