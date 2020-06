World Forum: maximaal 500 bezoekers bij congres, 700 man in theater

Congrescentrum World Forum in Den Haag is positief gestemd over de forse versoepeling van de coronamaatregelen. “Voor congressen en evenementen zou dat betekenen dat we tussen de 300 en 500 bezoekers kunnen ontvangen”, vertelt general manager Michiel Middendorf. “Voor een theatervoorstelling kunnen we zo’n 700 mensen een plek geven, want dan heb je vaak familieleden die bij elkaar zitten, dus dan heb je iets meer speling.”

Voor bijeenkomsten geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, zolang onderling 1,5 meter afstand kan worden bewaard. Ook moet aan de poort worden gecontroleerd of mensen ziek zijn. Nu geldt in bijvoorbeeld horecagelegenheden, theaters, bioscopen en kerken nog een maximum van dertig bezoekers. Dat zou in de oorspronkelijke planning per 1 juli worden opgeschroefd naar honderd.

Het World Forum aan het Churchillplein heeft vanwege de coronacrisis de plattegrond van het congrescentrum bekeken hoe er aan de coronaregels kan worden voldaan. “We zijn al maanden bezig met rekenen en uit te meten”, zegt Middendorf. “Je wil niet dat we terug gaan naar de lockdown, dus het is goed als we het verstandig doen. Het is waanzinnig mooi dat we weer met ons vak bezig kunnen zijn. Na maanden het gebouw opknappen en na drie keer de plintjes te hebben geverfd… Laat de mensen maar komen!”, grapt hij.

In de tussentijd heeft het World Forum een nieuwe formule ontwikkeld: online congressen. “We hebben al heel wat aanvragen binnen”, weet de general manager. “Het is heel fijn dat we 300 tot 500 man bij congressen kunnen hebben, maar we zijn gewend aan 2.000 of 3.000 in huis te hebben. Dus dan is het fijn dat je mensen online mee kunt laten doen.”

Een van de congressen die deels fysiek plaatsvinden en deels online, is de World Press Freedom Conference (WPFC) in Den Haag. Vanwege het coronavirus werd de internationale conferentie al van april naar oktober getild; nu wordt het in december gehouden – en grotendeels als online evenement. “Dat wordt zo’n evenement waarbij je 300 tot 500 man in huis hebt – met de anderhalve meter afstand en de rest volgt het congres online”, aldus Middendorf.

Luister hier naar het gesprek met Michiel Middendorf van het World Forum op Den Haag FM.