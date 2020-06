Gemeente: geen mogelijkheden om HWW Zorg financieel te ondersteunen

De gemeente Den Haag heeft geen mogelijkheden om HWW Zorg financieel te ondersteunen. De zorginstantie verkeert momenteel in financieel zwaar weer en is genoodzaakt om zestig banen te schrappen, zo meldde mediapartner Omroep West eerder deze maand.

Begin deze maand bleek uit een interne brief van interim-directeur Jack Thiadens, die in handen kwam van Den Haag FM, dat de financiële positie van HWW Zorg “verre van gezond” is. De Haagse zorginstelling leed vorig jaar 4,2 miljoen euro verlies en als er niets gebeurt wordt dat dit jaar bijna verdubbeld. HWW heeft een herstelplan opgesteld om de verliezen in te lopen.

Maar van de gemeente hoeft HWW geen euro te verwachten, zo schrijft wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) in een brief aan de Haagse gemeenteraad. “Een zorgondernemer is in de eerste plaats zélf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de financiën”, stelt de wethouder. “HWW Zorg levert voornamelijk zorg in het Zorgverzekeringswet- en Wet langdurige zorg-domein. Die zorg is goed voor 97 procent van de omzet van HWW Zorg (108 miljoen euro in 2018). Beide domeinen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook heeft de gemeente geen wettelijke bevoegdheid om verpleeghuizen te controleren of maatregelen op te leggen.”

“Naast bovengenoemde zorg leverde HWW Zorg ook diensten in het kader van de maatschappelijke ondersteuning (dagbesteding, logeren en begeleiding) aan de gemeente. Dit maakt echter een zeer beperkt onderdeel uit op de totaalomzet van HWW Zorg”, zo legt de wethouder uit.

Uit de gesprekken die de wethouder met het bestuur en de directie van HWW Zorg heeft gevoerd, heeft het college van Den Haag er vertrouwen in dat de zorginstelling “er alles aan doen om de organisatie weer financieel gezond te krijgen en de zorg te blijven leveren voor de inwoners die dat nodig hebben”.