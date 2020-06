“Jan van Zanen, kom een bakkie drinken bij Leo’s Koffiehuis”

Jan van Zanen wordt op 1 juli beëdigd als nieuwe burgemeester van Den Haag. Van Zanen is nu nog burgemeester in Utrecht. Ter voorbereiding op de komst van ‘Jan van de gemeente’ naar Den Haag spreekt presentator Rob Kemperman elke werkdag met een vertegenwoordiger van één van de acht Haagse stadsdelen, Leo Dommanschet verkoopt vandaag Laak aan Van Zanen.

Wanneer Van Zanen Laak bezoekt zou hij in ieder geval een bakkie moeten komen doen bij Leo’s Koffiehuis. “Met een beschuitstuiter“, zegt Dommanschet in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Het is leuk om met mij te praten, maar ook met de gasten. Dat kan zijn kennis alleen maar verbreden.” Dommanschet hoopt op een luisterend oor van de nieuwe burgemeester. “En laat je op straat zien.”

“Laak is een echte volkswijk. Alleen we zien toch wel in Laakkwartier veel Polen”, zo vervolgt Dommanschet. Van Zanen mag mede daarom goed inzetten op sociale cohesie in de stad. “Die mensen moeten wat beter begeleid worden. Dat ze weten wanneer ze het afval moeten aanbieden, dat soort dingen.” Toch blijft zijn hart vol van zijn Laak. “Ik zit natuurlijk precies op het randje met Rijswijk. Als ik voor mijn pandje sta en je ziet al dat groen, het lijkt wel een schilderij. Dat heb je niet gauw. Mijn hart je ligt hier, ben hier geboren, woon hier al mijn hele leven. Het is deel van mijn leven. Ik ken genoeg mensen die naar andere delen van de stad zijn verhuisd, maar het blijft toch trekken, ze blijven toch terugkomen.”

Het mogelijk maken van de vreugdevuren zou hoog op de agenda moeten komen van Van Zanen. “Wat nu het belangrijkste is is dat we dit jaar weer een vreugdevuur krijgen, iets wat door Remkes beloofd is in januari. We gaan er van uit dat het dit jaar gaat lukken.” Bij de afgelopen jaarwisseling was er geen vuur in Laak, daarom was het koffiehuis voor het eerst dichtgetimmerd. “Het is achteraf meegevallen, maar voorkomen is beter dan genezen. Al is er genoeg gebeurd natuurlijk.”

De raadsvergadering waarin Jan van Zanen woensdag 1 juli wordt beëdigd begint om 19.00 uur in het Atrium van het stadhuis en is live te volgen via Den Haag FM (92.0 FM) en Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40).

