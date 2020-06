Provinciale Staten vergaderen in Ridderzaal

Meer in

In verband met de coronamaatregelen vindt de eerstvolgende Provinciale Statenvergadering niet op het provinciehuis plaats, maar in de Ridderzaal in Den Haag. Voorzitter Jaap Smit (commissaris van de koning) opent de vergadering om 13.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: de voorjaarsnota, de kadernota, het kaderbesluit bereikbaarheid 2021 en de biomassacentrales.

De voorjaarsnota is een ‘herijking’ van de begroting 2020 op basis van (recente) ontwikkelingen en de jaarstukken 2019. Jaarlijks stellen PS de voorjaarsnota voor het zomerreces vast. De kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt opgesteld.

Het kaderbesluit bereikbaarheid 2021 wordt jaarlijks opgesteld om dekkingsvoorstellen en strategische keuzes voor de meerjarige inzet van financiële middelen voor bereikbaarheid te bundelen en in samenhang voor te leggen aan Provinciale Staten. Het kaderbesluit bevat naast voorstellen voor infrastructuur ook voorstellen voor bredere mobiliteitsthema´s zoals openbaar vervoer, truckparking en elektrificatie laadinfrastructuur goederenvervoer over water.