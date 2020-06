Sekswerkers 1 juli weer aan het werk: “De nood was hoog”

Sekswerkers mogen vanaf 1 juli weer aan het werk. Dat maakte premier Mark Rutte bekend tijdens de persconferentie woensdagavond. Aan het uitvoeren van de werkzaamheden zullen geen aanvullende eisen zoals het dragen van een mondkapje verbonden zijn. Wel moeten sekswerkers net als bij andere contactberoepen vooraf aan klanten vragen of er gezondheidsklachten zijn. “De nood was hoog en heeft geleid tot veel leed. Dat was niet nodig geweest als de branche dezelfde financiële ondersteuning had gekregen als andere werkende mensen” zegt Yvette Luhrs van SekswerkExpertise in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Op vrijdag 3 juli om 16.00 uur staat er een demonstratie voor sekswerkrechten in coronatijd gepland op de Hofplaats, georganiseerd voor en door sekswerkers. “De demonstratie werd al voorbereid, maar zal ondanks de versoepeling toch doorgaan. Met de versoepeling is het probleem nog niet opgelost. In de maanden dat we niet mochten werken zijn er schulden opgebouwd waar je niet zomaar vanaf komt. We vinden dat de overheid beter voor ons had moeten zorgen en ons niet had mogen discrimineren”, vertelt Luhrs. Op de Hofplaats is plek voor 150 mensen wanneer demonstranten anderhalve meter afstand bewaren. Bij een hogere opkomst moet worden uitgeweken naar het Malieveld.

Luhrs kan nog niet inschatten hoe hoog de opkomst van de demonstratie zal zijn. Luhrs: “Aan de ene kant denk ik dat het makkelijker is geworden om te demonstreren nu het werk niet meer verboden is. Mensen konden zichzelf niet laten zien omdat ze meteen op de radar te zien zijn wanneer ze laten zien weer aan het werk te willen. Aan de andere kant kan ik me goed voorstellen dat ze er voor kiezen om een klant te zien wanneer die gelegenheid zich voordoet”. Sekswerkers stuurden in mei een brandbrief aan het kabinet over het ontbreken van financiële ondersteuning tijdens de coronacrisis.

Foto: SekswerkExpertise

Luister hier naar het gesprek met Yvette Luhrs.