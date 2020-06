Tegelweetjes ook in Loosduinen

Het zijn stenen in de stoep die via een QR-code weetjes vertellen over de wijk. In navolging van het Regentesse-Valkenboskwartier zijn er ook in Loosduinen tegelweetjes te vinden.

Het idee van een mobiele rondleiding door de wijk aan de hand van tegelweetjes komt uit het Regentesse-Valkenboskwartier. Onder de naam Loosduinseweetjes gaat het project zaterdag van start in Loosduinen. Er zijn deze week zo’n dertig tegels gelegd.

Als inwoner van Loosduinen kun je zelf ook weetjes en foto’s aanleveren. Die worden eerst gecheckt en vervolgens geplaatst bij een al bestaande tegel of gekoppeld aan een nieuwe tegel. Of de tegelweetjes straks in heel Den Haag zijn te vinden? “Misschien wel”, zegt Hans Klok die betrokken is bij het project en ook vrijwilligers is in het Loosduins Museum. “De volgende stap is dan Scheveningen. Daar zou je een hoop tegels kunnen leggen.”