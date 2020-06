Veel belangstelling voor kort geding coronamaatregelen, bloemen bij Paleis van Justitie

Enkele tientallen mensen hebben zich verzameld voor de rechtbank in Den Haag. In het Paleis van Justitie begon om 11.00 uur een kort geding van de groep Viruswaanzin. In het kort geding eist de groep het einde van de 1,5 metersamenleving en het per direct stopzetten van andere vrijheidsbeperkende maatregelen. Buiten de rechtbank zijn bloemen gelegd.

De belangstellenden hebben gehoor gegeven aan een oproep op de website van Viruswaanzin om donderdag naar de rechtbank te komen als steunbetuiging, maar zonder borden of spandoeken omdat het geen demonstratie mag worden.

De voorzieningenrechter die het kort geding zou leiden heeft overigens verkoudheidsklachten en besloot in quarantaine te gaan, geheel volgens het protocol. Hij is vervangen door een andere rechter, die tekst en uitleg gaf over de gang van zaken. “Dinsdag is mijn collega wakker geworden met keelpijn en verkoudheidsklachten. Hij heeft dat gemeld aan zijn teamvoorzitter die besloot dat de zaak moest doorgaan. Ik heb er hard aan gewerkt. Het is mij gelukt de zaak integraal voor te bereiden, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Overigens is mijn collega getest en hij heeft geen corona. Desalniettemin kon hij de zaak niet meer doen.” Viruswaanzin noemde de wisseling van rechters een ongelukkige timing.

De vertegenwoordigers van Viruswaanzin vinden het maar niets dat de rechtbank plexiglazen wanden in de zittingszaal heeft geplaatst. Ze vroegen bij aanvang van de zitting of ze de “kuchschermen” mochten verwijderen, omdat ze zich opgesloten voelden en omdat ze zo moeilijker met elkaar kunnen overleggen. “Ik voel me heel erg benauwd tussen deze schermen”, zei voorman Willem Pols van Viruswaanzin. De voorzieningenrechter gaf ze daarvoor geen toestemming.

Pols noemde de coronamaatregelen van de overheid absurd en een hype. “Er overlijden evenveel mensen aan Covid-19 als aan de griep”, zei Pols. Hij betoogde dat ook mensen die aan kanker of andere ziektes overlijden worden meegenomen in de coronastatistieken als ze zijn besmet met het coronavirus. “Men wil de statistieken omhoog stuwen. Het moeten veel doden zijn”, zei Pols.

Het kort geding is te volgen via een livestream.