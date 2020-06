Buma Boy Edgar Prijs voor Ack van Rooyen

De Buma Boy Edgar Prijs voor jazz en geïmproviseerde muziek is deze keer voor bugelspeler en trompettist Ack van Rooyen. Dit is vrijdag in Rotterdam bekendgemaakt.

De in Den Haag geboren Ack van Rooyen (90) is volgens de organisatie “de belichaming van de kleurrijke Nederlandse jazzgeschiedenis. Zijn bijdrage als solist aan de Nederlandse jazzorkesten leest als een overzicht van alle grote jazzensembles: de Ramblers, de Skymasters, The Netherlands Concert Jazz Band, het Dutch Jazz Orchestra en het Metropole Orkest”.

“In navolging van zijn grote voorbeeld trompettist Clifford Brown streeft hij naar ‘eerlijke’ muziek zonder ‘foefjes en trucjes’, waarbij de noten met zorgvuldigheid worden uitgekozen en de schoonheid van de ronde toon prevaleert boven effectbejag”, looft de jury de laureaat verder. “Met zijn herkenbare, subtiele klank schept Van Rooyen miniaturen die de luisteraar meevoeren en lange tijd bijblijven.”

De jury heeft ook waardering voor de manier waarop Van Rooyen zijn ervaring, inzicht en kennis deelt met aankomende musici. Hij speelt nog veel met jonge musici samen.

Van Rooyen werkte verder onder meer met het Deense showorkest van Boyd Bachman, de Bert Kaempfert Big Band, de WDR Big Band, het Gil Evans Orchestra en het orkest van de Süddeutscher Rundfunk. In 1974 was hij medeoprichter van het United Jazz & Rock Ensemble.

De onderscheiding is vernoemd naar bandleider, pianist en trompettist Boy Edgar (1915 – 1980), die ook verzetsman en gezaghebbend arts was. Onderdeel van de aan hem opgedragen prijs is een door de winnaar zelf samen te stellen concertavond in het BIMHUIS in december in Amsterdam. Daar krijgt hij de prijs, bestaande uit een geldbedrag van 12.500 euro en een bronzen sculptuur van Jan Wolkers, uitgereikt.