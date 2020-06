Demonstratie Virus Waanzin op Malieveld zondag opnieuw verboden

De demonstratie van Virus Waanzin voor aanstaande zondag in Den Haag is opnieuw verboden. Dat heeft de plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden en burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, besloten.

Dit besluit is genomen na overleg in de Driehoek (burgemeester, politie en justitie) en op basis van dezelfde gronden als het verbod van vorige week. De Driehoek heeft dat op basis van drie gronden bepaald, schrijft Remkes: “De demonstratie in de te verwachten omvang is een gevaar voor de volksgezondheid, er zijn duidelijke signalen dat er gevreesd moet worden voor ernstige wanordelijkheden, er zijn opnieuw geen indicaties dat de organisatie bereid en/of in staat is maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop van de demonstratie waartoe zij breed oproepen.”

De inhoud van de demonstratie speelt hierbij geen rol, stelt Remkes. “De ernstige wanordelijkheden die vorige week hebben plaatsgevonden tonen aan dat de zorgen reëel zijn.”

Remkes: “Het is van belang dan eenieder beseft dat het deelnemen aan een verboden demonstratie strafbaar is. Wanneer er, net als vorige week, een situatie ontstaat waarbij groepen met verschillende intenties door elkaar bewegen, ontstaan er onaanvaardbare risico’s voor de veiligheid van demonstranten, andere aanwezigen en de hulpdiensten.”