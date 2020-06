Digitale demonstratie van huurders, uitzending voor Tweede Kamergebouw

Huurders uit het hele land doen vrijdagmiddag mee aan een digitale demonstratie. De demonstratie richt zich tegen de huurverhoging die ingaat per 1 juli.

Twee moties van de Eerste Kamer riepen minister Ollongren op om de huren te bevriezen, waarna een motie van afkeuring volgde toen de moties niet werden uitgevoerd. Tijdens de ministerraad zal de huurverhoging worden besproken en direct daarna is Ollongren uitgenodigd om de huurders te woord te staan.

Op vijftig verschillende plekken in het land is door huurders, ondersteund door de SP, actiegevoerd. De digitale demonstratie van huurders uit het hele land wordt op groot scherm voor de Tweede Kamer in Den Haag uitgezonden. Huurders zullen in de bijeenkomst hun verhaal vertellen en de minister vragen stellen. De digitale demonstratie begint om 15.00 uur en is te volgen via de link: sp.nl/digitaledemonstratie.