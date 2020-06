“Jan van Zanen moet naar Zuiderpark en Winkelcentrum Leyweg”

Jan van Zanen wordt op 1 juli beëdigd als nieuwe burgemeester van Den Haag. Van Zanen is nu nog burgemeester in Utrecht. Ter voorbereiding op de komst van ‘Jan van de gemeente’ naar Den Haag spreekt presentator Rob Kemperman elke werkdag met een vertegenwoordiger van één van de acht Haagse stadsdelen, Victor Meijer verkoopt Escamp aan Van Zanen.

De in Escamp wonende Victor Meijer is vol lof over zijn stadsdeel. “Escamp is het grootste stadsdeel van Nederland. Van Zuiderpark tot Wateringse Veld. Met 120.000 inwoners is het stadsdeel groter dan Gouda”, zegt Meijer in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Denkende aan zijn stadsdeel is het helder waar Van Zanen heen zou moeten: “Zeker het Zuiderpark. Dat moet altijd leefbaar blijven.” Ook de Haagse muziek moet een plek krijgen in de geest van Van Zanen. “Het eerste waar ie aan moet denken is Golden Earring, Shocking Blue, The Motions, Q65 en Parkpop in het Zuiderpark. Muziek verbroedert.”

Ook Winkelcentrum Leyweg verdient een bezoek van de nieuwe burgemeester, zo stelt Meijer. “Wat mij altijd pijn doet is de Leyweg en de omgeving daarvan. Want de Leyweg is dood. En dat leefde zo joh. Daar moet een geweldige opknapbeurt voor komen voor de hele Leyweg en daaromheen, dat Morgenstond enzo. Dat heeft het Zuiderpark ook nodig. Om daar weer een lekker mooi park met leuke bewoners van te maken. Als ik er door het winkelcentrum loop, is het alsof ik door Kijkduin loop. Wat ze aan het verbouwen zijn. Het is een windy city.”

Om winkelcentra aantrekkelijk te maken en te houden is volgens Meijer bereikbaarheid essentieel. “Als je hier kijkt bij mij, het winkelcentrum De Laan noem ik het nog steeds, op de Dierenselaan en de Apeldoornselaan staan geen winkels leeg. Helemaal niet. Hoe komt dat? Omdat je hier met de auto erdoorheen kan rijden en de tram komt er. Er zou, zeker in Escamp, meer parkeergelegenheid moeten komen. Wat de moeilijkheid daarvan is is dat je ook het groen moet houden. ”

Meijer is de nieuwe burgemeester in elk geval goedgezind. “Ik denk dat Jan van Zanen hier wel ijzers kan breken, zeker als ie de zaken aanpakt waar burgers zich aan ergeren. Een Hagenees kan ie nooit worden, dat wordt een import. Maar ik wens hem wel toe dat ie zoveel van onze stad gaat houden dat ie een import-Hagenees wil zijn.”

De raadsvergadering waarin Jan van Zanen woensdag 1 juli wordt beëdigd begint om 19.00 uur in het Atrium van het stadhuis en is live te volgen via Den Haag FM (92.0 FM) en Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40).

Luister hier naar het gesprek met Victor Meijer op Den Haag FM.